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Mourinho'nun Galatasaray paylaşımı: Sevgili Crespo, umarım iyisindir

Mourinho'nun Galatasaray paylaşımı: Sevgili Crespo, umarım iyisindir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaraylı Abdulkerim Bardakçı'nın Crespo'ya yaptığı faulu ınstagram hesabında paylaştı. Mourinho, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." diye yazdı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan maçın ardından Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Portekizli çalıştırıcı mücadelede Abdülkerim Bardakcı'nın Miguel Crespo'ya yaptığı müdahalenin görüntülerini Instagram hesabından yayınladı.

Mourinho paylaşımında, "Sevgili Miguel Crespo, umarım iyisindir ve tekmeliklerin karbondandır." diye yazdı.

Başakşehir de tepki göstermişti

Başakşehir de hakem Ali Şansalan'ın kararlarına tepki göstererek; "Bu emojiler Crespo'nun gol sevincini değil, hakemin maç yönetimini(!) temsil ediyor." paylaşıma not düşmüştü.

Tartışılan pozisyon

Başakşehirli oyuncular, Abdülkerim'in 29. dakikada Crespo'ya olan müdahalesi sonrası penaltı ve kırmızı kart bekledi. Hakem Ali Şansalan, pozisyon sonrası oyunu devam ettirdi. Başakşehirli oyuncular ve Çağdaş Atan hakeme tepki gösterdi.

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