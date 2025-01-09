Bakan Abdulkadir Uraloğlu'ndan İstanbul'da ulaşıma zam açıklaması

İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 46’lık zam teklifi UKOME tarafından reddedildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı yayında belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Uraloğlu, "Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında NTV Ankara Temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı sorusuna yanıt verdi. Öte yandan İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 46'lık zam teklifine ilişkin de konuştu.

İstanbul'da ulaşıma zam talebi

"İstanbul’da belediyenin toplu ulaşıma yapmak istediği yüzde 46’lık zam teklifi UKOME tarafından reddedildi. Neden reddedildi, ne kadar zam olması gerekir? UKOME'de Bakanlık olarak siz de yer alıyorsunuz. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir?" sorusuna Uraloğlu şu cevabı verdi:

Belediyenin önerisinin çok yüksek olduğunu tespit ettik. Yapılan hesaplamalarda açık ara fark olduğunu gördük. Şimdi yeniden bir çalışma yapılıyor.

Belediye zam oranı için yeni bir çalışma yapacak. Normal hesaplama yüzde 15 civarında bir rakam çıkıyor.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına yönelik ise Uraloğlu, "Bir hesap modelimiz var, hafif ve ağır bakım giderleri var, bir çalışma yapıyoruz. Zannediyorum önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşırız." dedi. Bakan Uraloğlu şunları kaydetti:

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