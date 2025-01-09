Gazze’de can kaybı 46 bini aştı

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarla katliama devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 6'ya, yaralı sayısı da 109 bin 378’e yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 461 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği 3 farklı saldırıda 70 Filistinli hayatını kaybetti, 104 Filistinli ise yaralandı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana toplam can kaybının 46 bin 6’ya, yaralı sayısının ise 109 bin 378’e yükseldiği aktarıldı.