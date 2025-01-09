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Tebriz sokaklarında ilginç görüntüler! Övgü dolu Erdoğan ve Aliyev afişleri

Tebriz sokaklarında ilginç görüntüler! Övgü dolu Erdoğan ve Aliyev afişleri

İran'da Türklerin çoğunlukla bulunduğu şehir Tebriz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in poster ve afişleri yer aldı. Duvarlara asılan afişlerde, ''Şam Fatihi Erdoğan'', ''Karabağ Kahramanı Aliyev'' yazması ise dikkat çekti.

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Suriye'de 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından yeni yönetim adımları atılırken Türkiye'nin desteği birçok ülkeden takdir gördü. Suriye'de geçici hükümetin başına geçenler de yeni Suriye'nin Türkiye gibi olacağını söyledi. Türkiye, Suriye'ye destek vermeye devam ederken İran'da ortaya çıkan birtakım afişler dikkat çekti.

''ŞAM FATİHİ ERDOĞAN''

İran'da Türklerin çoğunlukla yaşadıkları Tebriz şehrinde, duvarlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in afişleri asıldı.

Afişlerde ise "Şam Fatihi Erdoğan" ve "Karabağ Kahramanı Aliyev" yazıları yer aldı.

İRAN'DAN ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

Azerbaycan medyasından Yeni Avaz'ın haberine göre, Suriye'de devrilen Beşar Esad rejiminin destekçisi olan İran'da bu afişlerin duvarlara asılması şaşırtan bir görüntü olarak kayıtlara geçti. 

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Bu fotoğraflar sosyal medyada kısa sürede yayılınca yüzlerce kişi beğeni ve yorum yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ''Tebriz sokakları hiç bu kadar güzelleşmemişti'' derken bir başka X kullanıcısı ise ''Güney Azerbaycan Türkleri, Tebriz’in duvarlarını Sayın Cumhurbaşkanlarımızın resimleriyle doldurarak Şam Fatihi ve Karabağ Fatihi sloganlarıyla süslediler.'' yazdı.

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