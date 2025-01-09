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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Bahçeli, saat 16.30'da bir araya gelecek.

Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'ta 'dönüm noktası' olarak adlandırılan terör örgütü ele başı Öcalan ile ilgili çağrısının ardından başlayan süreç, DEM Parti heyetinin (Sırrı Süreyya Önder - Ahmet Türk - Pervin Buldan) İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Öcalan ile görüşmesi ile devam etti. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta siyasi partilere ziyaretler gerçekleştiren DEM Parti heyeti Bahçeli ile de görüşmüştü. 

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi DEM Parti heyetinin parti ziyaretlerinin arından gerçekleşecek olması önem taşıyor.

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