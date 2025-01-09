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Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı

Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı

Kütahya'da, sahipsiz köpeklerin saldırısıyla yaralanan anne ve kızı tedaviye alındı.

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Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden, Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki bir fabrikaya annesi Nuray Karaman (64) ile iş başvurusu için yaya olarak giden Gözde Karaman'a (24), bölgedeki sahipsiz köpek sürüsü saldırdı.

Saldıran 7 köpekten yaralı kurtulan anne ve kızı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan anne ve kızı, 112 Acil Sağlık ekibince Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada olayın ardından Kütahya Belediyesi ekiplerinin, bölgedeki köpekleri toplayarak barınağa götürdüğü bildirildi.

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