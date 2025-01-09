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Citroen'den ocak ayı kampanyası

Citroen'den ocak ayı kampanyası

Citroen'in finansman kampanyaları, yeni bir binek veya hafif ticari model satın almak isteyen sürücülere yeni yılda fırsatlar sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, konforlu ve gelişmiş teknolojiye sahip Citroen modelleri, bu ay da uygun kredi koşulları ve fiyat teklifleriyle sunulmaya devam ediyor.

"Citroen'in "C4", "C4 X" ve "C5 Aircross" modellerinde, 250 bin lira için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor. "1.5 BlueHDI 130 HP" yeni nesil motora sahip "Berlingo Kombi"nin yanı sıra "Berlingo Van" modelleri, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatıyla Citroen mağazalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Jumpy Spacetourer, Jumper, Jumpy modelleri de 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen'in 2025 model yılına sahip tüm hafif ticari araç modellerinde, 200 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli kredi veya 400 bin liraya 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Elektrikli Citroen modellerinde sıfır faiz avantajı

Avantajlı kampanyalarından biri de sıfır emisyonlu sürüş deneyimi ile öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde yer alıyor. Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları "e-C4" ve "e-C4 X"i satın almak isteyenlere, 250 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi teklifi sunuluyor.

Citroen'in pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı "Ami One", "Ami Tonic" ve "Ami Peps" modelleri 200 bin lira için 20 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanağıyla satılıyor.

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