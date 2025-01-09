Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hafızlığını tamamlayan 30 yaş üstü kişilere yönelik "Hafız Kal" yarışması gerçekleştirilecek.

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Kurumun internet sayfasında yer alan bilgiye göre, yarışmaya başvuranların Diyanet çalışanı olmaması ve daha önce yapılan hafızlık yarışmalarının Türkiye finallerinde yarışmaması şartı aranacak.

Başvuruların 7 Şubat'a kadar alınacağı yarışmanın Türkiye finalleri, 5-9 Mayıs'ta kadınlar için Ankara, erkekler için Kocaeli'de düzenlenecek.

Birinciye 25 bin, ikinciye 20 bin, üçüncüye ise 15 bin lira ödülün verileceği yarışmaya ilişkin detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alacak.