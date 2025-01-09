 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre, toplam rezervler 3 Ocak ile biten haftada 2 milyar 876 milyon dolar arttı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni yayımladı. Verilere göre, 3 Ocak ile biten haftada toplam rezervler 2 milyar 876 milyon dolar artarak 157 milyar 933 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri, söz konusu haftada 1 milyar 850 milyon dolar artarak 90 milyar 738 milyon dolardan 92 milyar 588 milyon dolara çıktı.

Altın rezervlerinde de yükseliş görüldü. Altın rezervleri, 3 Ocak haftasında 1 milyar 26 milyon dolarlık artışla 64 milyar 319 milyon dolardan 65 milyar 345 milyon dolara ulaştı.