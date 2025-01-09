'Büyük sürpriz' belli oldu! Özgür Özel'den iktidara kırmızı kart: CHP'liler hayal kırıklığına uğradı

Bugün "büyük bir sürprizi" olacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mersin mitinginde iktidara yönelik "kırmızı kart" çıkardı. Özgür Özel sürpriz olarak nitelendirdiği kırmızı kartı gösterip "Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur" dedi. Özel'in 'büyük sürpriz' diye vadettiği kırmızı kartlar, sosyal medyada alay konusu olurken CHP'lilerin de tepkisini aldı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde ‘büyük sürprizim var’ diyerek duyurduğu büyük sürprizini Mersin’de açıkladı.

Özel, yurttaşın 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara sarı kart gösterdiğini belirterek, iktidara kırmızı kart gösterdi. Özgür Özel şunları söyledi:

"Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Erdoğan diyor ki, fahiş ücret uygulayanları boykot edin. Bu çağrıyı sahipleniyorum.

31 Mart'ta siz sarı kartı gösterdiniz, ama Tayyip bey anlamadı. Bundan sonra protesto haktır. Emeklileri, asgari ücretlileri tüm ezilenleri bu iktidara kırmızı kart göstermeye davet ediyorum. Emekliler bundan sonra cebinizde kırmızı kart bulundurmaya, bu zammı, bu zulmü gördükçe bu kırmızı kartları buna göstermeye var mıyız? Türkiye kırmızı kartı göstermeye hazır mıyız? Erdoğan’ı gördüğünüz yerde kırmızı kartı gösterin…"

Özel, sürpriz olarak nitelendirdiği kırmızı kart için "Bu elimizdeki kartlar Türkiye'nin umududur" dedi.

Özel'in "sürprizi" sosyal medyada alay konusu olurken, CHP'li isimlerde de hayal kırıklığı yarattı. CHP'li Eren Erdem, Özel'e sert eleştirilerde bulundu. Erdem şu ifadeleri kullandı:

Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’in 15:00’te duyurduğu ve öncesinde “çok önemli bir açıklama” diye basına geçilen açıklama, meğer “cebinizde kırmızı kart taşıyın, Erdoğan’ı görünce ona kırmızı kart gösterin” açıklamasıymış… İktidara dünyayı dar edeceğim derken, bunu mu kastetmişti Sayın Başkan? Eyvahlar olsun, şimdi Erdoğan “yandım, bittim ben” demeye başlamıştır!

CİDDİYET! Millet anamuhalefetten CİDDİYET ve MÜCADELE bekliyor. Gırgır-şamata değil…

Saat 15:00’te çok önemli bir açıklama yapılacağı duyuruldu. Günlerdir süren; “asgari ücret ve iktidara dünyayı dar etme söylemine dair” eleştiriler sebebiyle ciddi bir politik hamle yapılacağını düşündük, bekledik. Ve büyük sürpriz gerçekleşti. “Kırmızı kart!” Şu an Sarayda KRİZ OLDUĞUNU DUYUYORUZ… Bu büyük olayın yankıları, Saraya dünyayı dar etmiş durumda! Ne diyeyim… Söz bulamıyorum.

"Ben de hükümeti "muhalefetsiz bırakan" anlayışa kırmızı kart gösteriyorum"

Ben de hükümeti “muhalefetsiz bırakan,” sorumluluklarını yerine getirmeyen, NORMALLEŞME sevdasıyla CHP’yi kimliksizleştiren ve anamuhalefet vasfını tamamen yok eden bu “DEĞİŞİMCİ” anlayışa KIRMIZI KART gösteriyorum! “İktidara dünyayı dar ederiz” deyip, Erdoğan’a hayatının en rahat dönemini yaşatan ve CHP’yi politik ve tarihsel misyonundan tamamen uzaklaştıran bu yönetimi EMEKLİLER VE ÜCRETLİLER ile kafa bulmamaya; CİDDİYETE davet ediyorum.

Yılmaz Özdil ise Özgür Özel için 'CHP'yi bitirmeyi kafasına koymuş' yorumu yaptı.

Özgür Özel'in 'kırmızı kart' sürprizine sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlar şöyle:



