BIST 10.001
DOLAR 35,33
EURO 36,48
ALTIN 3.039,36
HABER /  MAGAZİN

Edip Akbayram'ın son sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Edip Akbayram'ın son sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı

Şarkıcı Edip Akbayram, iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ailesi sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Abone ol

Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki şarkıcı Akbayram gece saatlerinde yataktan düştü. Durumun bildirilmesi üzerine Akbayram'ın evine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi yapan ekipler, Akbayram'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Entübe edilen Akbayram'ın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin kızı Türkü Akbayram, oğlu Ozan ve eşi Ayten Akbayram, ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Edip Akbayram'ın zatürre sonrası taburcu olarak eve çıktığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu sabah farklı komplikasyonlara bağlı iç kanama nedeniyle Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdik. Hastanede tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı. Tedavisi sürüyor. Sağlık durumunun iyiye gitmesini umuyor ve tüm sevenlerine sevgi ve selamlarını gönderiyoruz. Sağlık durumuyla ilgili gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Sevenlerinden dua bekliyoruz."

ÖNCEKİ HABERLER
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı
 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı
MHP'li Semih Yalçın: Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır
MHP'li Semih Yalçın: Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır
Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek
Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı
Kütahya'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan anne ve kızı yaralandı
Kovid-19 salgını araştırması! Yeni yapıldı sonuç şaşırttı
Kovid-19 salgını araştırması! Yeni yapıldı sonuç şaşırttı
CHP, MEB ile Ülkü Ocakları arasındaki protokolün iptali için dava açtı
CHP, MEB ile Ülkü Ocakları arasındaki protokolün iptali için dava açtı
Citroen'den ocak ayı kampanyası
Citroen'den ocak ayı kampanyası
Merkez Bankası rezervleri arttı! Döviz, altın...
Merkez Bankası rezervleri arttı! Döviz, altın...