BIST 10.001
DOLAR 35,33
EURO 36,48
ALTIN 3.039,36
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İtalya’nın 2024 yılında 32 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaştığını, ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirerek bu rakamın yukarılara çekilebileceğini, Türkiye’nin İtalya ile savunma sanayii ve enerji başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini artırma anlayışında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye’nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya’nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
İranlı Tuğgeneral Esbati’den Esad itirafları
İranlı Tuğgeneral Esbati’den Esad itirafları
'Büyük sürpriz' belli oldu! Özgür Özel'den iktidara kırmızı kart: CHP'liler hayal kırıklığına uğradı
'Büyük sürpriz' belli oldu! Özgür Özel'den iktidara kırmızı kart: CHP'liler hayal kırıklığına uğradı
Bakan Mehmet Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi
Bakan Mehmet Şimşek KKM stokundaki düşüşü değerlendirdi
Edip Akbayram'ın son sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı
Edip Akbayram'ın son sağlık durumu nasıl? Ailesi açıkladı
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
Vahide Perçin'den 'Hürrem Sultan' açıklaması: Meryem Uzerli için yaptım
 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı
 Merkez Bankası'nın toplam rezervler 158 milyar dolara ulaştı
MHP'li Semih Yalçın: Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır
MHP'li Semih Yalçın: Müsait Dervişoğlu, bilmelidir ki Sinan Ateş üzerinden ateşle oynamaktadır
Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek
Diyanet İşleri Başkanlığınca 'Hafız Kal' yarışması düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme
İtalya Başbakanı Meloni'den Trump'ın çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme