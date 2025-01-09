CHP'li başkanın danışmanı peygamberimize küfür edip Erdoğan'a suikast çağrısı yaptı

Sosyal medya hesabından dini değerlere ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e hakaretler ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da suikast çağrısı yapan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı Samet Alaca gözaltına alındı.

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CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı Samet Alaca'nın X platformu üzerinden Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Söz konusu küfür içerikli paylaşımların gündem olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Alaca, paylaşımlarında dini değerleri alenen aşağılayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da suikast çağrısında bulundu. Ayrıca Alaca, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.

GÖZALTINA ALINDI

Samet Alaca'nın haddini aşan sözleri sonrası gözaltına alındığı belirtildi.

PEYGAMBERİMİZ'E AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER

CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı olan ve aynı zamanda Özel Kalem Müdürlüğü'nde de görevli olan Samet Alaca, skandal paylaşımlarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e küfürler sarf etti.

Dini değerlerimizi ve peygamberimizi hedef alan Alaca, şu çirkin ifadeleri kullandı:

Ha ... ulan oradan. 9 yaşında 11 yaşında kızla birlikte olan arap muhammedin sapık ümmeti sizi.

Küçük çocukla birlikte olan zihniyetinide peygamberide ... senin. Sapık ... sizi gidin kendi kardeşinizi akrabanızı ...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUİKAST ÇAĞRISI

Ayrıca Alaca, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlenmesi çağrısında bulunarak şu skandal sözlere imza attı:

Şu ... çocuğu Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyin de kurtulalım arkadaş

TEPKİ TOPLADI

Alaca'nın sosyal medya hesabından 2015-2017-2018 ve 2020 yılları arasında yaptığı skandal paylaşımların ortaya çıkması üzerine tepkiler yağdı.

Gelen bazı tepkiler ise şöyle:

-İnsanların kutsal değerleriyle alay etmek, onları çarpıtmak bir özgürlük alanı değildir...

Elbette herkesin inancı kendine ait; inanır inanmaz, kimseyi ilgilendirmez ancak bu inançlara saygı duyabilen kişi insandır!

-Bu adam peygambere küfür etmiş neden tutuklanmıyor

"HAKARET İÇERİKLİ PAYLAŞIMLAR KABUL EDİLEMEZ NİTELİKTEDİR"

Yaşananlar sonrası X hesabından açıklamada bulunan AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Avukat Ali Gümüş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Peygamber'imize yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu, bir hukukçu olarak bu işin takipçisi olacağını ifade ederek şu sözleri sarf etti:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Basın Danışmanı Samet Alaca tarafından Peygamber Efendimize, İslam'a, Hristiyanlığa, kutsal değerlerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar kabul edilemez niteliktedir.

"RE'SEN BİR SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Konu ile ilgili re'sen bir soruşturma başlatılmış olup, Emniyet ve yargı makamları süreci titizlikle yürütüyor. Partimizin genel merkeziyle sürekli iletişim halindeyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir hukukçu olarak, bu süreçte bizzat müdahil olacağımı ve hukuki sürecin her aşamasını takip edeceğimi kamuoyuna bildiririm.

"BU ÇİRKİN SÖYLEMLERİN KARŞILIKSIZ KALMAMASI İÇİN GEREKEN HER TÜRLÜ ADIM ATILACAKTIR"

İnançlarımıza, değerlerimize ve toplumsal barışa zarar veren bu çirkin söylemlerin karşılıksız kalmaması için gereken her türlü adım atılacaktır. Halkımızın değerlerine yönelik bu saygısızlığın takipçisi olacağımızı saygıyla duyururum.