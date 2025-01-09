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Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti

Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Çorum FK'yı 85. dakikada Blaz Kramer'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Konyaspor, grupta 3 puanla 2. sıraya yerleşti.

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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü, 85. dakikada Blaz Kramer kaydetti.

Bu karşılaşmayla birlikte Konyaspor, gruplardaki ilk maçında 3 puan alarak gruplarda Eyüpspor'un ardından 2. sıraya yerleşti, Çorum FK ise son sırada yer aldı.

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