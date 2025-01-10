BIST 10.013
DOLAR 35,42
EURO 36,48
ALTIN 3.049,64
HABER /  DÜNYA

Los Angeles cehennemi yaşadı 5 binden fazla yapı...

Los Angeles cehennemi yaşadı 5 binden fazla yapı...

ABD'nin California eyaleti Los Angeles şehrinde devam eden yangınlarda 5 binden fazla yapının hasar gördü ya da tamamen kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Hızla ilerleyen orman yangını 30.000 kişiyi tahliye etmek zorunda bırakırken, yetkililer kötüleşen rüzgarların yangını daha da hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Bölge yetkilileri gün içinde ikinci kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Los Angeles Bölgesi İtfaiye Şefi Anthony Marrone, Eaton bölgesindeki yangının yaklaşık 14 bin dönüm alana yayıldığını, şu ana kadar kontrol altına alınma oranının sıfır olduğunu söyledi.

Marrone, "Şu ana kadar yangında 5 binden fazla yapının hasar gördüğünü veya tamamen kullanılamaz hale geldiğini teyit edebiliriz." dedi.

Yangınların çıkış nedeninin hala araştırıldığını belirten Marrone, kundaklama sonucu çıktığının anlaşılması durumunda bundan kaynaklanan ölümlerin cinayet olarak soruşturulacağını kaydetti.

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna da Palisades ve Eaton bölgelerinde devam eden yangınlar için California Ulusal Muhafızlarından yardım istediklerini belirterek, silahlı olarak bu geceden itibaren sahaya inecekleri, trafik kontrolü ve kritik altyapı konusunda yardımcı olacakları bilgisini paylaştı.

Luna, ayrıca Palisades ve Eaton ile etrafındaki belirli bölgelerde, bugün yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulayacaklarını ifade etti.

Pasadena Belediye Başkanı Victor Gordo da toplantıda, şu anda tahliye emri altındaki sakinlerin yetkililerden bilgi gelinceye kadar evlerine dönmemeleri gerektiğini söyledi.

Gordo, "İnsanların bu bölgelere geri dönmeye başladığını görüyoruz. Onlara mesajımız şu, tahliye emirlerinin kaldırıldığını resmi olarak duyana kadar bu bölgelerden uzak durun." dedi.

Los Angeles bölgesi genelinde yaklaşık 180 bin kişi için hala aktif tahliye emri, 200 bin kişi için de tahliye uyarısı bulunuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti!
AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti!
Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!
Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!
Pakistan'da hükümet binasına silahlı saldırı
Pakistan'da hükümet binasına silahlı saldırı
Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti
Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti
Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç
Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç
AFAD, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı
AFAD, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı
Jose Mourinho: Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil
Jose Mourinho: Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil
Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti
Bayraktar TB3, 102'nci uçuş testini geçti
Suriye'de, pasaport işlemleri 12 Ocak'ta yeniden başlatılacak
Suriye'de, pasaport işlemleri 12 Ocak'ta yeniden başlatılacak
CHP'li başkanın danışmanı peygamberimize küfür edip Erdoğan'a suikast çağrısı yaptı
CHP'li başkanın danışmanı peygamberimize küfür edip Erdoğan'a suikast çağrısı yaptı
Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yok
Bakan Bayraktar açıkladı! Elektrik ve doğalgaza 3 ay zam yok