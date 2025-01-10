BIST 10.013
DOLAR 35,42
EURO 36,48
ALTIN 3.049,64
HABER /  POLİTİKA

Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!

Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında Mecliste kurulacak ortak grubun ismi "Yeni Yol" oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan açıkladı.

Abone ol

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yazılı açıklamasında, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile akşam saatlerinde buluştuklarını ve Mecliste ortak grup yapısıyla ilgili çalışmaları mutabakatla tamamladıklarını belirtti.

Mahmut Arıkan, "Genel başkanlar, partiler arasında kurulan ortak komisyonların önerisi üzerine, ortak grup amacıyla, meclis iç tüzüğü gereği kurulması gereken parti tüzel kişiliğinin isminin 'Yeni Yol' olmasına karar vermişlerdir." ifadesini kullandı.

Kuruluş ile ilgili süreçlerin ilgili komisyon tarafından başlatılacağını aktaran Arıkan, Saadet Partisinin, bütün çalışmalarında ve teşkilatlanma çalışmalarında "Saadet Partisi" ismi ve teşkilatlarıyla, Milli Görüş esaslarına bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız terörden gözaltına alındı
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız terörden gözaltına alındı
YPG'den Fransa'ya, Türkiye sınırına asker gönderme çağrısı
YPG'den Fransa'ya, Türkiye sınırına asker gönderme çağrısı
Hamas'tan İsraili esirlerle ilgili kritik açıklama
Hamas'tan İsraili esirlerle ilgili kritik açıklama
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Los Angeles cehennemi yaşadı 5 binden fazla yapı...
Los Angeles cehennemi yaşadı 5 binden fazla yapı...
AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti!
AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti!
Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!
Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!
Pakistan'da hükümet binasına silahlı saldırı
Pakistan'da hükümet binasına silahlı saldırı
Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti
Konyaspor, Çorum'u tek golle geçti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti
Dışişleri Bakanlığı, Lübnan Cumhurbaşkanı seçilen Avn'ı tebrik etti
Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç
Gaziantep FK'dan kupaya farklı başlangıç
AFAD, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı
AFAD, gıda krizinin yaşandığı Gazze'de Filistinlilere un dağıttı