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YPG'den Fransa'ya, Türkiye sınırına asker gönderme çağrısı

YPG'den Fransa'ya, Türkiye sınırına asker gönderme çağrısı

Terör örgütü YPG'de panik başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın askeri harekat uyarısı sonrası örgütün dış ilişkiler sorumlusu, Fransa'yı Türkiye sınırına asker göndermeye çağırdı.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'nin kuzeyindeki SDG güçlerine yönelik askeri harekat çıkışının yankıları sürüyor.

CNN Türk'e konuşan Fidan, "PKK/YPG terör örgütü Suriye'den çıkmazsa askeri harekat yaparız" demişti.

Fidan sözlerine, "Türkiye'nin harekat yapması istenmiyorsa şartlar bellidir. PKK yönetim kadrosu ile tüm kadroları Suriye'yi terk etmeli. Ancak buna yönelik hazırlık veya niyet görmüyoruz" diyerek devam etti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Türkiye'nin Suriye'deki PKK varlığı ile ilgili meşru güvenlik endişeleri olduğunu, bu kaygıyı gidermeye yönelik girişimler bulunduğunu savundu.

Blinken, "Bu biraz zaman alacak bir süreç, Suriye'de bunca olumlu şey olurken bir çatışmanın yaşanmaması gerek. Biz de bunun olmaması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Terör örgütü YPG'nin resmiyetteki ismi SDG'nin Dış İlişkiler Sorumlusu Ilham Ahmed bu açıklamalar ekseninde Fransız televizyonuna konuştu ve Türkiye sınırının "ABD ve Fransız kuvvetlerince güvence altına alınabileceğini" savundu.

TV5 kanalına konuşan Ahmed, Emmanuel Macron yönetimine çağrı yaparak, "Fransa'dan sınıra asker göndermesini ve askerden arındırılmış bölgeyi güvence altına almasını istiyoruz. Bu bölgeyi korumamıza ve Türkiye ile iyi ilişkiler kurmamıza yardımcı olur" dedi.
Ahmed, Fransa'nın Türkiye'yi ikna edebilmesi halinde "barış sürecine" başlanabileceğini de savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu hafta başında, yönetiminin, SDG'yi yalnız bırakmayacağını iddia etmişti.
Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor ve "terörist gruplar" listesinde bulunduruyor.
Ankara'dan YPG'ye dönük mesajların tonu, 8 Aralık'ta Esad rejiminin düşüşü sonrası daha da kuvvetlendi.

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