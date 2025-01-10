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Özgür Özel'den kımızı kart eleştirilerine yanıt

Özgür Özel'den kımızı kart eleştirilerine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "büyük sürprizimiz var" dedikten saatler sonra hükümete kırmızı kart göstermesi sosyal medyada alay konusu oldu. Eleştirilere yanıt veren Özel, "Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak." dedi.

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Türkiye dün nefesini tuttu, Özgür Özel'in çok önemli olduğu söylenen açıklamasına kilitlendi. Gündemi değiştireceği beklentisiyle kamuoyu saat 15.00'te Özel'in ne söyleyeceğine odaklandı.

Özel'in sürprizi iktidara kırmızı kart oldu. Mersin'de toplu açılış törenine katılan Özel, cebinden kırmızı kart çıkararak emeklilere ve geçim sıkıntısı yaşayan tüm kesimlere AK Parti iktidarına 'kırmızı kart' göstermesi çağrısında bulundu.

Özel'in kırmızı kartı tartışma başlattı. Özel'in seçtiği protesto yöntemi sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

"Acınası muhalefet" yapmakla suçlanan Özel için "Bu tutmazsa üç korner bi penaltı olsun diye teklif versin" yorumu yapıldı.

Gazeteci Şaban Sevinç sosyal medya hesabından CHP lideri Özgür Özel ile görüştüğünü açıkladı.

"2025'TE SANDIĞI GETİRMEK İÇİN..."

Sevinç, Özel'in 'kırmızı kart' çağrısına ilişkin şu ifadeleri kullandığını aktardı: 

"Bütün emeklilere birer kırmızı kart dağıtacağız. Bu eylemi dalga dalga yayacağız. Birileri bunu hafife alıyor ama 2025’de sandığı getirmek için kampanya başlattık. Bütün mitinglerin ana teması kırmızı kart olacak.

Dağıtacağımız Kırmızı Kart’ların arka yüzünde de Erdoğan öncesi ve sonrası emekli maaşının alım gücü kıyaslaması yer alacak."

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