Hakim Ziyech'in yeni adresi belli oldu! Bedavaya gidiyor...

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen Hakim Ziyech konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Yabancı sınırında yer açmak isteyen sarı-kırmızılılar, Faslı oyuncuyu takımdan göndererek devre arasında ileri uca takviye yapmak istiyor. Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmaya sıcak bakması sonrası Suudi Arabistan kulübü ile görüşmesinden olumlu dönüş aldığı öğrenildi.

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Galatasaray'da Hakim Ziyech gelişmesi yaşanıyor. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Faslı oyuncu Suudi Arabistan yolunda.

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Fateh'in, Hakim Ziyech'i transfer etmek üzere olduğunu öğrenildi. Suudi ekip ile bir süredir görüşme halinde olan Ziyech'in maaş konusunda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Bonservis ödenmeyecek

Galatasaray'ın Ziyech için herhangi bir bonservis talep etmemesi Suudi Arabistan temsilcisinin elini rahatlatmış durumda. Büyük bir aksilik olmaması durumunda önümüzdeki günlerde Ziyech'in transferi resmen açıklanacak.