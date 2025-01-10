BIST 10.013
DOLAR 35,42
EURO 36,48
ALTIN 3.049,64
HABER /  GÜNCEL

"Narkokapan-6" operasyonu: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

"Narkokapan-6" operasyonu: 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Abone ol

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, küresel felaket olan uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca güvenlik değil yarınların da meselesi olduğunu belirtti.

Zehir tacirlerine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucu imalathanesine yönelik operasyonda uyuşturucu imalatı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucu Küçükçekmece ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonda 1 milyon 795 bin uyuşturucu hap, 5 hap basma makinesi, 2 vakum makinesi ile bir hassas terazinin ele geçirildiğini duyurdu.

ÖNCEKİ HABERLER
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Özgür Özel'den kımızı kart eleştirilerine yanıt
Özgür Özel'den kımızı kart eleştirilerine yanıt
Dünyanın beklediği açıklama geldi! Savaşı bitirelim
Dünyanın beklediği açıklama geldi! Savaşı bitirelim
İmamoğlu protestocuya 'sesin çok detone' dedi, Fatih Portakal çok sert çıktı
İmamoğlu protestocuya 'sesin çok detone' dedi, Fatih Portakal çok sert çıktı
Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!
Saadet, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak grubunun ismi "Yeni Yol" oldu!
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız terörden gözaltına alındı
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız terörden gözaltına alındı
YPG'den Fransa'ya, Türkiye sınırına asker gönderme çağrısı
YPG'den Fransa'ya, Türkiye sınırına asker gönderme çağrısı
Hamas'tan İsraili esirlerle ilgili kritik açıklama
Hamas'tan İsraili esirlerle ilgili kritik açıklama
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
Los Angeles cehennemi yaşadı 5 binden fazla yapı...
Los Angeles cehennemi yaşadı 5 binden fazla yapı...
AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti!
AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti!
Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!
Jose Mourinho'dan Kasımpaşa taraftarına jest!