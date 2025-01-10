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O ilde dolmuş ücretlerine 5 TL zam

O ilde dolmuş ücretlerine 5 TL zam

Bayburt'ta dolmuş ücretlerine 5 TL zam yapıldı. Buna göre artık sivil vatandaşlar için ücret 13 liradan 18 TL oldu. 11 TL olan öğrenci ücreti ise 14 TL'ye yükseldi.

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Bayburt’ta dolmuş ücretlerine zam yapıldı. İndi-bindilerde, kısa-uzun yol mesafelerinde dolmuş kullanan sivil vatandaşlar artık 18 lira, öğrenciler ise 14 lira dolmuş ücreti ödeyecek.

2025 yılı tarifesine göre dolmuş ücretleri 5 lira zam gördü. Zam normal tarifeye 5, öğrenci tarifesine ise 4 lira olarak yansıdı. Buna göre vatandaşa 13 lira olan dolmuş ücreti 18 liraya, öğrenciye 11 lira olan ücret ise 15 liraya yükseltildi.

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