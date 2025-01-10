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Ekrem İmamoğlu'nun 'pışık' çıkışını kimlere yaptığı belli oldu

Ekrem İmamoğlu'nun 'pışık' çıkışını kimlere yaptığı belli oldu

Yazar Zafer Şahin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "pışık derim" çıkışıyla ilgili kulis aktardı. Şahin, İmamoğlu'nun CHP'de Erdoğan Toprak ve onun kontrolündeki 6 belediye başkanını hedef aldığını yazdı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Öyle yağma yok! Olmaz. ‘Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim…! ‘Pışık’ derim ona ben." sözleri tartışma başlattı.

İmamoğlu'nun mesajı kime verdiği merak konusu olurken, yazar Zafer Şahin, bu çıkışın kimlere yapıldığını bugünkü yazısında aktardı.

Hedefin Mansur Yavaş olduğunu söyleyenlerin fena halde yanıldığını yazan Şahin, CHP kulislerinden edindiği bilgileri paylaştı:

Bu ekip koltuğunu Rıza Akpolat'a devretmesini istiyor

"İBB Başkanı orada CHP’de her dönem bir şekilde etkili olmayı başaran Erdoğan Toprak ve onun kontrolündeki 6 belediye başkanını hedef alıyor. Bu ekip İmamoğlu’nun yakın vadede koltuğunu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’a devretmesini istiyor. İmamoğlu’na gidip “Seni Cumhurbaşkanı adayı yapmayacaklar. En iyisi genel başkanlık için harekete geç. Yerini de Rıza’ya bırak” diyor. Aynı ekip bu senaryoyu hayata geçirmek için Ankara’da Özgür Özel’e de gidiyor ve farklı hikayeler anlatıyor.

Ekibin geçtiğimiz hafta sonunda yaptığı toplantıdan ve Ankara temaslarından rahatsız olan İmamoğlu çok tartışılan “Pışık” çıkışını işte bu gelişmeler üzerine yapıyor.

Özgür Özel'e de mesaj

Bununla yetinmiyor bir gün sonra bir mesaj da Özgür Özel üzerinden veriyor: “Benim genel başkanımın eksiği olabilir, hatası olabilir düzeltiriz! Günü geldiğinde farklı bir yol haritası oluşacaksa birlikte karar veririz!”

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