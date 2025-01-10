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Acun Ilıcalı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı: "Dzeko'nun fotoğrafı beni çok etkiledi"

Acun Ilıcalı, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı: "Dzeko'nun fotoğrafı beni çok etkiledi"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oyunu kullandı.

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Acun Ilıcalı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde, Murat Şengül'ün çektiği "Halkın gücü" fotoğrafına oy veren Ilıcalı, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Daniel Ceng'in "Yürüyüş yolu" fotoğrafını oyladı.

Ilıcalı, "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin '7 tepe, 5 minare, 1 kule" fotoğrafını tercih ederken, "Haber" kategorisinde ise tercihini Ali Jadallah'ın "Ezilenler" fotoğrafından yana kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, oylamada son olarak "Spor" kategorisindeki fotoğrafları inceledi.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Ilıcalı, Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya karşı oynadığı maçta 4 rakibiyle mücadelesini içeren Halil Sağırkaya'nın çektiği "Abluka" adlı fotoğrafıyla, Edin Dzeko'nun Net Global Sivasspor karşılaşmasında Noah Sonko-Sundberg tarafından sarılarak durdurulduğu kare arasında kaldı.

"Dik duran, savaşan bir Fenerbahçeli gördüm"

Oyunu Edin Dzeko'nun yer aldığı Cemal Yurttaş'a ait "Gitme dur" adlı fotoğraftan yana kullanan Ilıcalı, fotoğraf karesini çok beğendiğini belirterek şunları söyledi:

"Güzel fotoğraflar var ama Dzeko'nun fotoğraf beni baya etkiledi. Fotoğrafta sanki birisi tarafından aşağıya çekilmek istenen ama dik duran, mücadele eden, savaşan bir Fenerbahçeli gördüm. Camiamız için bence çok güzel bir mesaj, bu fotoğrafı çok beğendim."

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