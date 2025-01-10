Sultangazi'de kahvaltılık almaya giden adam öldürüldü! Katil Sakarya'da yakalandı

İstanbul Sultangazi'de husumetlisini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Sakarya'da gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, İsmetpaşa Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde İ.B'nin (31) iş yerinden kahvaltılık almak için çıktığı sırada silahla vurularak hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen çalışmada, güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

Silahla ateş ettikten sonra araçla olay yerinden kaçan şüphelinin F.İ. (29) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Sakarya'da yakaladı.

Maktul İ.B'nin 2023'te şüpheli F.İ'yi silahla yaralamasından dolayı aralarında husumet bulunduğu, saldırının da bu nedenle gerçekleştirildiği öğrenildi.

"Kastan öldürme" suçlamasıyla gözaltına alınan F.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.