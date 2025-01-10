Prof. Dr. Okan Tüysüz riskli illeri saydı: 7 büyüklüğünde deprem potansiyeli

Prof. Dr. Okan Tüysüz, Erzurum'un 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay hattı üzerinde olduğunu belirtti. Bölgenin deprem geçmişine dikkat çeken Tüysüz, Bingöl, Erzincan ve Elazığ gibi illerin de risk altında olduğunu vurguladı.

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Erzurum’un Pasinler ilçesinde 8 Ocak’ta meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki deprem riskini bir kez daha gündeme taşıdı. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, bölgedeki deprem potansiyeline ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ERZURUM VE ÇEVRESİ RİSK ALTINDA

Prof. Dr. Tüysüz, Erzurum’un Türkiye’de diri fay hatlarının geçtiği 24 şehirden biri olduğunu belirtti. Kuzey Doğu Anadolu Fayı üzerinde yer alan Erzurum’un, büyüklüğü 7’yi bulabilecek depremlere karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade eden Tüysüz, "Bugün veya yarın deprem olacak demek mümkün değil. Ancak bu bölge, tarih boyunca depremlerle sarsılmıştır ve gelecekte de sarsılacaktır. Eninde sonunda bu gerçeklikle yüzleşmeliyiz” dedi.

7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLENTİSİ

Uzmanlara göre, Erzincan’dan Gürcistan’a uzanan Kuzey Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan Erzurum, 7 büyüklüğünde yıkıcı depremler üretme potansiyeline sahip. Bu öngörü, 1983 yılında meydana gelen ve 6,9 büyüklüğünde sarsıntıya neden olan Narman depreminin de hatıralarda taze olduğunu gösteriyor.

BÖLGEDEKİ FAY HATLARI VE RİSK ALTINDAKİ İLLER

Prof. Dr. Tüysüz, Erzurum’un yanı sıra Bingöl, Erzincan ve Elazığ gibi şehirlerin de risk altında olduğunu vurguladı. Özellikle Bingöl’ün Karlıova ilçesinden Marmara Denizi’ne kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın, 7,2 büyüklüğüne varabilecek depremler üretebileceğine dikkat çekti.

41 YIL ÖNCEKİ FELAKETİN İZLERİ

1983 yılında Narman’da yaşanan 6,9 büyüklüğündeki deprem, bölgenin depremsellik açısından ne denli aktif bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Tüysüz, bu büyüklükte depremlerin tekrarlama olasılığının oldukça yüksek olduğuna işaret etti.

DEPREME HAZIRLIK ÇAĞRISI

Uzmanlar, depremin önceden tahmin edilemeyeceğini ancak tedbir almanın mümkün olduğunu belirtiyor. Bölge halkının, yapı güvenliği ve afet planlaması konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Tüysüz, "Deprem, doğal bir gerçekliktir. Ancak bu gerçeklikle barışık yaşamak için hazırlıklı olmamız şart" diye ekledi.