Bir şehre daha metreobüs geliyor! Tarih belli oldu

Sakarya'da hayata geçirilecek 17 kilometrelik 11 istasyondan oluşan metrobüs projesinde çalışmalar devam ediyor.

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Metrobüs hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin ulaşımına konfor sağlayacak çalışmanın şehre hayırlı olmasını diledi.

Metrobüsün Türkiye'de çok fazla kentte kullanılmadığına dikkati çeken Alemdar, "Türkiye'de metrobüsü kullanan ikinci şehir olmakla beraber şehirdeki insanlarımızın daha güvenli, daha hızlı ve seyahat özgürlüğünü genişletecek çalışma anlayışı ortaya koyduk. Seçim beyannamemizde ifade ettiğimiz gibi 'Sakarya'daki ulaşımı en modern ve en güvenli şekilde yaparken en uygun şartlarda insanlarımızı taşımaya gayret edeceğiz.' dedik. Bugün de mevcut hat otobüslerimizi çalıştırırken diğer taraftan Arifiye-Adapazarı arasındaki ADARAY'ımızı başlattık." dedi.

Alemdar, raylı sistem çalışmasının proje ihalesinin yapıldığını aktararak, Karasu demir yolunun da bu ay sonuna kadar ihalesinin yapılacağını söyledi.

"Güzergahtaki bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını kendimiz yapacağız"

Şehir içi ulaşımı çeşitlendirmek, güvenli, daha hızlı ve konforlu hale getirmek için daha önce metrobüs alıp hat oluşturma sözü verdiğini anımsatan Alemdar, şöyle devam etti:

"Bunu daha önce almış olduğumuz metrobüsle hayata geçirdik ancak metrobüsleri normal güzergahlarda çalıştıramıyorsunuz. Çalıştıramadığımız metrobüslerimizi de metrobüs hattı kurarak Yenikent bölgesinde yapımı devam eden Şehir Hastanesinin içinden Millet Bahçesi'ne kadar olan 17 kilometrelik alanda metrobüs hattını başlatmış olduk. Başlattığımız bu çalışmayla 17 kilometrelik güzergahta 11 durağımız olacak. İnşallah insanlarımızın daha güvenli, hızlı ve modern seyahat etmesini sağlamış olacağız.

Sakarya Büyükşehir olarak Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon daire başkanlıklarımız ve SASKİ'mizle bu güzergahtaki bütün altyapı ve üst yapı çalışmalarını kendimiz yapacağız. Mart ayı sonuna kadar inşallah bu güzergahta Yenikent bölgesinden Yazlık kavşağına kadar ilk metrobüsümüzü çalıştırmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 2 kilometreye yakın güzergahımızı bitirmiş durumdayız. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."