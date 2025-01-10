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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 20 terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, teröristlerin kendilerini bekleyen sondan kaçamadığı ve kaçamayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde ve Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 20 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesi kullanıldı.

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