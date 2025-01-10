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2024 yılında sahte alkolden 48 kişi hayatını kaybetti

2024 yılında sahte alkolden 48 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Davut Gül, sahte içki kaynaklı ölümlerin 2024 yılında 48 kişiye ulaştığını açıkladı. Halk sağlığına yönelik tehditlere karşı denetimlerin artırılacağı mesajını verdi.

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İstanbul Valisi Davut Gül, sahte içki tüketiminin yol açtığı trajik sonuçlara dikkat çekti. Vali Gül, 2024 yılı boyunca İstanbul'da sahte içki nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sahte içki üretimi ve satışıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Gül, vatandaşları bilinçli olmaya davet etti. Sahte içkilerin halk sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayan Vali Gül, "Denetimlerimizi artırarak bu konuda daha etkin adımlar atacağız. Ancak vatandaşlarımızın da güvenilir olmayan ürünlerden uzak durması ve şüpheli durumları yetkililere bildirmesi büyük önem taşıyor" dedi.

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