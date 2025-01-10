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Los Angeles'taki yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Los Angeles'taki yangınlarla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir etkili olan yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. Los Angeles emniyet yetkilileri, West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

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ABD'nin California eyaletinde, Los Angeles kentinde günlerdir süren orman yangınları yeni alanlara yayılırken yangınlardan biriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen kişi, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı. Yangınların kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Los Angeles ateş çemberinde: Felaketin boyutu uydu fotoğraflarında

Los Angeles Emniyet Müdürlüğü, West Valley bölgesinde kimliği açıklanmayan bir kişinin kundaklama şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. Çevredeki tanıklar, zanlının "ateş yakmaya çalıştığını" iddia etti. Yetkililer, bu kişinin yangınlarla bağlantısını ve diğer olası kundaklama girişimlerini araştırdıklarını belirtti.

180 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ

Yangınlar nedeniyle Los Angeles genelinde yaklaşık 180 bin kişi için tahliye emri, 200 bin kişi için ise tahliye uyarısı devam ediyor. Özellikle kentin lüks bölgelerinden birinde çıkan yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜN DE BİR KİŞİ SABOTAJ ŞÜPHESİYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dün Woodland Hills bölgesinde bir kişi, yangın çıkarma girişiminde bulunduğu şüphesiyle gözaltına alınmıştı. Ayrıca, Los Angeles Bölge Şerifi Ofisi, X platformundaki açıklamasında, yangın bölgelerinde yağmacılık yapan 3 kişinin de tutuklandığını duyurdu.

Yetkililer, yangınların doğal sebeplerin yanı sıra kasıtlı girişimlerle bağlantısını da değerlendiriyor. Bölgede itfaiye ekipleri ve güvenlik birimlerinin yoğun çalışmaları sürüyor.

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