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Adana'da feci olay! Anne ve babasını uyandırmak istedi ama...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adana'da feci olay! Anne ve babasını uyandırmak istedi ama...

Adana'da sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

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Tek katlı müstakil evde yaşayan Soner Koçak, oturma odasında uyuyan babası Ömer Faruk Koçak (68) ve annesi Semiha Koçak'ı (64) uyandırmak istedi.

Koçak, hareketsiz yatan annesi ve babasının ağzından kan geldiği fark ederek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin, odada gece yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Bir gün önce sobanın borusunun tıkalı olduğunu fark eden Ömer Faruk Koçak'ın eşine "Soba borusunu yarın temizlerim." dediği öğrenildi.

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