İtalya Dışişleri Bakanı Tajani'den Suriye'ye ziyaret

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Şam’da geçiş dönemi yönetimiyle temaslarda bulunarak Suriye’de istikrarı sağlama adımları için harekete geçti. Tajani, bölgedeki barış sürecine destek için Colani ve diğer üst düzey isimlerle görüştü.

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye’de geçiş dönemi yönetimi ile diplomatik temaslarda bulunmak üzere başkent Şam’ı ziyaret etti. Tajani, ziyareti sırasında çeşitli üst düzey görüşmeler gerçekleştirerek bölgedeki istikrarın sağlanmasına yönelik adımlar atılması için temaslarda bulundu.

COLANİ İLE GÖRÜŞME VE EMEVİ CAMİİ ZİYARETİ

İtalyan haber ajansı ANSA’nın bildirdiğine göre, Tajani, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) ile görüşmek üzere Şam’a gitti. Tajani, bu görüşmelerin Suriye’de istikrarın tesisi ve geçiş dönemi sürecinin ilerletilmesi adına önemli bir başlangıç olduğunu belirtti. Ziyaretinin bir diğer önemli durağı ise Şam’daki tarihi Emevi Camii oldu. Burada yetkililerden bilgi alan Tajani, camide incelemelerde bulundu.

ROMA'DA SURİYE’YE ODAKLANAN BEŞLİ ZİRVE

Tajani’nin Şam ziyareti öncesinde, İtalya’nın başkenti Roma’da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Fransız ve Alman diplomatların katılımıyla bir "Transatlantik Beşlisi (Quint)" toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Suriye’de geçiş dönemi, Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze’de insani yardım faaliyetlerinin artırılması ele alındı. Beşli mekanizma, Suriye’nin komşularına tehdit oluşturmayacak şekilde yeniden yapılandırılması ve insan haklarının korunmasını öncelikli gündem maddeleri arasında sıraladı.

BÖLGESEL İSTİKRAR İÇİN KRİTİK ADIMLAR

Tajani, Şam’da yaptığı açıklamalarda Suriye’nin toprak bütünlüğü ve vatandaşların haklarının korunmasının önemini vurguladı. "Amacımız, istikrarlı bir Suriye’yi teşvik ederek bölgesel barışa katkıda bulunmaktır," diyen Tajani, görüşmelerden olumlu sonuçlar beklediğini ifade etti.

Roma’da düzenlenen toplantıda ise Lübnan’daki çatışmaların sona erdirilmesi, Gazze’deki savaşın bitirilmesi ve insani yardımın artırılması gerektiği konusunda tüm taraflar arasında görüş birliği sağlandı.