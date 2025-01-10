Beykoz Belediye Meclisi toplantısına rüşvet soruşturması damga vurdu

Beykoz Belediye Meclisinde Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Sucuoğlu'nun görevden alınması, rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma kararı konuşuldu.

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Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in yönetiminde hizmet binasında yapıldı.

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Deliak, belediyede geçen yıl gerçekleştirilen seçimden bu yana gerek başkan yardımcılıkları gerekse müdürlüklerde sürekli değişim olduğunu belirterek, belediyenin yönetiminde zorlanıldığını savundu.

CHP tarafından eski Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın daha önce Zeytinburnu'nda görev alması bahane edilerek "Beykoz'u Zeytinburnu ekibi yönetiyor." söylemiyle propaganda yapıldığını dile getiren Deliak, "Göreve başlar başlamaz Beykoz dışından yöneticiler gelmeye ve görev almaya başladı. Geldiğimiz noktada Ataşehir ilçesiyle Beykoz Belediyesi arasında girift bir ilişki oluşmuştur. Ataşehir ekibinin gün geçtikçe belediye içerisinde nitelik ve nicelik olarak etkisini arttırdığı konuşulmaktadır." ifadelerini kullandı.

"Siyasette ahlak ve etik değerleri her şeyin üstünde görmekteyiz"

Deliak, Belediye Başkanı Köseler'in verdiği bir demeçte meclis üyesi başkan yardımcılarına sıcak bakmadığını dile getirmesinin ardından, 6 ay önce göreve başlayan CHP'nin birinci sıra meclis üyesi Turgay Sucuoğlu'nun görevden alındığını belirtti.

Başkan yardımcısının görevden alınmasına ilişkin kamuoyuna açıklamada bulunulmadığını dile getiren Deliak, şöyle konuştu:

"Kendisi bizlerce de tanınan Beykozlu bir arkadaşımız, Beykoz'un çocuğu bir mimardır. Görevde kısa bir süre kaldığından, yeterli süre kendisine tanınmadığından başarılı-başarısız değerlendirmesi yapılması da mümkün değil. Kastamonulu olması, seçimden önce Kastamonulu bir başkan yardımcısı yapılacağı fısıltıları, Kastamonulu hemşehrilerimizde bir beklenti yarattı. Bunun siyasi getirisini aldıktan sonra kısa sürede aksi bir tasarrufta bulunulması, siyasi etik tartışmasına yol açmaktadır."

Beykoz'un birçok güzelliği bünyesinde barındırmasına karşın bu dönemde olumsuzluklarla, skandallarla, yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla basında yer aldığını kaydeden Deliak, bu durumdan büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Beykoz Belediyesinin çeşitli ihale dosyalarında usulsüzlük yapıldığı ve kamu zararının olduğu iddiasıyla savcılığın inceleme başlattığını anlatan Deliak, savcılığın talebi doğrultusunda İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin belediyede inceleme yürüttüğünü ifade etti.

Belediyede gruplar arası mücadelenin, birbirine operasyon çekmeye hatta siyasi ahlaka uymayacak yöntemlerle insanları yaftalamaya kadar gittiğini ve Belediye Başkanı Köseler'in kuruma hakim olamadığını savunan Deliak, şunları kaydetti:

"Bizler Cumhur İttifakı partileri olarak siyasette ahlak ve etik değerleri her şeyin üstünde görmekteyiz. Buradan Beykoz halkı adına soruyorum. Belediyeye ait bir binada kamera görüntülerini temin ettiği, yaydığı hatta bunları yaparken kurgu ve montaj yaptığı iddia edilen belediye personeli hakkında, savcılığın rüşvet soruşturması başlattığını duyurduğu belediye müdürü hakkında, kaçak inşaatlarla ilgili kamuoyunda yaygın bir şekilde konuşulan iddialarla ilgili Beykoz Belediye Başkanımız hangi idari tasarrufta bulunmuştur? Teftiş Kurulunu bu hususlarda harekete geçirmiş midir? Bugüne kadar yapmamış ise bugünden sonra yapmayı düşünmekte midir?"

Beykoz Belediyesi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğine ilişkin 2008'de alınan meclis kararının iptalini içeren gündem maddesi de tartışıldı.

MHP'li meclis üyesi Kadir Çakıroğlu, kararın gerekçesine ilişkin kendilerine bilgi verilmediğini, ortak faaliyetler yapılabileceğini söyledi.

CHP'li meclis üyesi Gökhan Taneri Vural ise Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde birlik çatısı altında faaliyette bulunulmadığını, ayrıca üyeliğin belediyeye aidat yükü getirdiğini belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Deliak ise birlikte AK Parti'li belediyelerin ağırlıkta olduğunu ifade ederek, "Başkanlığını da AK Parti'li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yapıyor. Herhalde bundan kaynaklı olarak yapılıyor. Gerekçeye de bu şekilde yazın. Hiçbir dayanağı olmadan alınan bu karara ret oyu vereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.