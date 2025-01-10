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Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı

Ayşe Barım’a resen soruşturma başlatıldı

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Ezgi Mola gibi isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı.

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 Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, Aslı Enver, Ezgi Mola, Birce Akalay gibi oyuncu menajeri Ayşe Barım hakkında sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar kabul edilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için resen soruşturma başlatıldı..

TEKELLEŞMEYE NEDEN OLDUĞU İDDİA EDİLDİ 

Rekabet Kurumu’nun sektörde faaliyet gösteren oyuncu, menajer ve kast ajanslarına yönelik başlattığı soruşturma sonrası Serenay Sarıkaya’nın menajeri Ayşe Barım’ın kendisine 'biat etmeyenleri' piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. 

Barım hakkındaki iddiaları yalanlayarak, hukuki yollara başvurduğunu belirtti. Konuyla ilgili ilk paylaşımı Farah Zeynep Abdullah yaparken, Burcu Biricik, Deniz Işın, Zeynep Beşerler, Ümit Erdim, Rabia Soytürk, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Özge Özpirinçci’den de ‘’tekelleşmeye’’ tepki gösterdi.

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