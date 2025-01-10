Gazze'ye insanı yardım en alt düzeye çekilecek İsrail Maliye Bakanı duyurdu

İsrailli aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD'de başkan seçilen Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini en asgari düzeye düşüreceklerini duyurdu.

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Maliye Bakanı Smotrich, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Smotrich, Trump'ın 20 Ocak'ta yemin ederek ABD Başkanlığı görevine başlamasının ardından İsrail yönetiminin Gazze'ye insani yardımları "uluslararası hukukun gerektirdiği en asgari düzeye" indireceğini söyledi.

​​​​​​​Smotrich, "İsrail, Gazze'de çok uzun süre kalmalı. İşgal kelimesinden korkmayı bırakmalıyız." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından Filistin yönetimi ve Arap devletlerini Gazze'nin yönetimine dahil etme çabalarının gerçekçi olmadığını öne süren Smotrich, "Bizim için kan dökecek başka bir taraf yok." dedi.

"Gazze Şeridi'ni işgal etmeye, tutmaya, bölgelere ayırmaya yönelik farklı bir yaklaşıma hazırız" diyen Smotrich, İsrail'in "Gazze'deki sivillerin sorumluluğunu üstleneceğini" de iddia etti.

Hamas ile müzakere yapılabileceğine inanmadığını da belirten Smotrich, Donald Trump'ın 20 Ocak'ta ABD Başkanı olarak göreve başlamasının ardından İsrail'in müzakere masasına daha güçlü oturacağını öne sürdü.

Tel Aviv yönetiminin 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini büyük oranda engellediği ve açlığı silah olarak kullandığı belirtiliyor.

Muhabir:Burak Dağ