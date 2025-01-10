Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar (canlı)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Yol ve dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Efeler Diyarı Denizli'yi, yiğitler diyarı Denizli'yi bugün bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dün ebediyete intihal eden dava arkadaşımız Ahmet İyimaya'yı rahmetle yad ediyorum. Kendisi engin hukuk bilgisi yanı sıra samimiyeti ve vakur kişiliği ile milletimizin kalbinde yer edinmiş ilim aşığı gönül insanıydı. Dostlarına, ailesine baş sağlığı diliyorum.

"El ele vererek 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz"

Partisine ve davasına sahip çıkan Denizlili kardeşlerime bugün bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Denizli teşkilatımıza hizmet eden ve aramızda bulunmayan yol ve dava arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bayrağı devredenlere teşekkür ediyorum. Bu kongreden sonra AK Parti Denizli'de daha da güçlenecek, kardeşliğe daha da katkı sunacaktır. Denizli'de AK Parti'yi görkemli günlerine tekrar buluşturacağız. El ele vererek 31 Mart'taki yol kazasını ilk fırsatta telafi edeceğiz. İstiklal harbimizde ve terörle mücadelede istiklalimiz için gül bahçesine girercesine kara toprağa düşen şehitlerimize Allah'tan niyaz ediyorum.

24 sene evvel yola revan olduk. Uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece dedik. Dostun evi gönüllerdir gönüller yapmaya geldik diyerek yola revan olduk. Bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. Yola çıkarken istikametimizi millet belirledi, bu rotadan asla sapmadık. Milletimize hizmet etme tutkumuz eskimedi eksilmedi. Türkiye'ye 22 yılda cumhuriyet tarihinin başarılarını eserlerini kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

Hangi alana baksanız 22 yıl öncesine göre ortada muazzam bir başarı ile karşılaşırsınız. Geçen hafta dış ticaret rakamları açılandı, 2024 yılını 262 milyar dolarlık rakam ile kapattık. Bu meblağ geldiğimizde 36 milyar dolardı. 262 milyar dolar yıllık bazda en yüksek tutar. Bu başarıda Denizli'mizin de payı bulunuyor.

Denizli'nin ihracatı bir önceki yıla oranla 4,3 oranında arttı. Denizli'nin Birleşik Krallığa 2023'te ihracatı 634 milyon dolarken geçtiğimiz yıl 90 milyon dolar artışla 727 milyon dolar olarak gerçekleşti. Gittiğimiz her ülkede Denizli'de yapılan ürünleri görüyor ve bununla iftihar duyuyoruz. Merkez Banka'mızın rezervlerini göreve geldiğimizde 27.5 milyar dolardan devralmıştık , Aralık ayında 163,5 milyar dolarla rekor kırdı. Milli gelirimiz 1 trilyon 130 milyon dolara çıktı . Bu gelirin 1 trilyon 330 milyon dolara yükselmesini bekliyoruz. Bu başarıdan sevinmek için cumhur İttifakı'na oy vermeye gerek yok. Denizli'nin başarısı diğer 80 vilayetimizin de başarısıdır. Biz her şey Denizli için her şey Türkiye için dediğimizde bunu slogan için söylemiyoruz, tüm kalbimizle inandığımız için ifade ediyoruz. Denizli için olan her şey Türkiye içindir. Türkiye için olan her şey Denizli içindir.

"Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız"

Sayın Özel, milli gelirimizi 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden, nereye... Biz, ‘Her şey Türkiye için’ dediğimizde bunu bir slogan olarak, seçim sözü olarak söylemiyoruz. Tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için bunu ifade ediyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Bu çizgimizi bozmayacağız. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz.

Muhalefete eleştiriler

Acı ama bir hakikat olan şu durumu da ifade etmek zorundayım. Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etmiştir. Tünel, köprü, baraj yaptık mutlaka bir kulp buldular. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı emin olun çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık. Hizmet üreteceğimiz enerjiyi, muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için harcadık.

"Zihniyet değişmiyor"

Muhalefette isimler değişse de maalesef zihniyet değişmiyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Ne iş yapma gibi bir niyetleri var ne de bizim çalışmamıza tahammül ediyorlar. Bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlar tembel.

Ayrıntılar gelecek...