Survivor Turabi ABD'deki servetini kaybetti! Yangında evi ve arabası küle döndü: Sıfırdan başlayacağız
Survivor şampiyonluğu ile adını geniş kitlelere duyuran Turabi Çamkıran'da ABD’nin California eyaletindeki büyük yangından etkilenen isimlerden biri oldu. Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda evini ve arabasını kaybettiğini açıkladı.
Survivor yarışmasından iki kez şampiyonlukla ayrılan Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan The Challenge adlı yarışmanın 33. sezonu olan The Challenge: War of the Worlds'e katılmış ve yine şampiyon olmuştu.
Yarışmalardan büyük ödüller kazanan Turabi'nin California eyaletindeki yatırımları küle döndü.
Çamkıran, California’daki büyük yangında yanan ev ve arabalardan birinin kendisine ait olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla açıkladı.
"Sıfırdan başlayacağız"
Çamkıran; "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim." ifadelerini kullandı.