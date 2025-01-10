Survivor Turabi ABD'deki servetini kaybetti! Yangında evi ve arabası küle döndü: Sıfırdan başlayacağız

"Sıfırdan başlayacağız"

Çamkıran; "Evim arabam yanmış. Her şeyim kül olmuş. Bir telefonum, bir sırt çantam ve sağlıksız vücudumdan başka bir şeyim kalmadı. Yine sıfırdan başlayacağız. Neyse ki sıfır geldiğim yer. Yabancılık çekmeyeceğim." ifadelerini kullandı.