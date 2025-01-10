WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zekalı sohbet geliyor

Meta, anlık mesajlaşma servisi WhatsApp için son yıllarda çok sayıda değişiklik yaptı. Meta bu kez uygulama içerisinden farklı kişilere hitap eden AI karakterlerine yer verecek.

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Meta, anlık mesajlaşma servisi WhatsApp için son yıllarda çok sayıda değişiklik yaptı. Son olarak Meta AI Chatbot adı verilen yapay zeka özelliği bazı ülkelerde kullanıma sunulurken, 2025 yılı içerisinde sürpriz bir yenilik daha olacak. Kısa süre önce Whatsapp'ın test ettiği yeni bir özellik ortaya çıktı. Test görüntülerinden sızan görüntülere göre kullanıcılar, aralarında seçim yapabileceği birçok yapay zeka karakterleri ile WhatsApp’ta sohbet edebilecek.

Bu karakterler için yeni bir kategori açan Meta, uygulama içerisinden farklı kişilere hitap eden AI karakterlerine yer verecek. Wabetainfo’nun aktardığına göre WhatsApp uygulamasına, AIS adı verilen yeni bir özellik eklenecek. Bu seçeneğe tıklandığında ise karşınıza birçok karakterin yer aldığı liste çıkacak. Bu listede farklı kişiliklerin yer aldığı yapay zeka karakterleri sizleri karşılayacak ve sohbet etmeye başlayabileceksiniz.

Ekonomim'de yer alan habere göre, uygulamada yer alan anime karakterleri dilerseniz size tavsiye verecek ya da kültür uzmanlarıyla iletişim kurmanıza olanak tanıyan AI kişileriyle sohbet edebileceksiniz. Hem eğitici hem de keyifli olan bu özellik sayesinde WhatsApp'ı kullanma şekliniz de değişecek. Güncellemenin resmi olarak ne zaman sunulacağı bilinmiyor. Ancak 2025 yılı içerisinde yapay zeka destekli karakterlerle sohbet dönemi başlayabilir.