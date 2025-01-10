CHP lideri Özgür Özel'den kırmızı kart açıklaması

CHP lideri Özel, kırmızı kartı bundan sonra CHP'nin olduğu her yerde ve 973 ilçede sandık kurulana kadar göstereceklerini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kemalpaşa ilçesinde Hasan Türkmen Anadolu Lisesi açılışına katıldı.

Konuşmasında gençlere tavsiyelerde bulunan Özel, "Dünyanın en kıymetli ülkesinde en güzel coğrafyasında ve toprakları en ağır bedeller ödenerek kurtarılmış bir ülkede yaşıyoruz. Genç arkadaşlar Allah aşkına enseyi karartmayın, valizleri zihninizde toplamayın. 'Yurt dışına gitmek, orada kalmak istiyorum' demeyin. Bu ülkenin geleceği, umudusunuz. Bu ülkenin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını sizler aydınlatacaksınız. Hepinize yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Okulun açılış kurdelesini kesen Özel, daha sonra Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'i makamında ziyaret etti. Kemalpaşa Belediyesi tarafından Kemalpaşa Stadı Caddesi'nde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılan Özel, CHP'nin sancak gemisinin İzmir olduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 35 günde 38 kent lokantası açtıklarını bildiren Özel, bugün 109'uncusunu da Kemalpaşa'da açacaklarını anımsattı.

Belediyelerin hizmetlerinde 9 ayı geride bıraktığını belirten Özel, "CHP belediyeciliğinden memnuniyet yüzde 58. Seçim günü Türkiye ortalaması yüzde 38 ile oy aldık. Bugün seçim olsa CHP'li belediyeler yüzde 49 ile kazanacaklar. Ahalinin yüzde 58'i yaptığımız hizmetten memnun. O yüzden istediği kadar engellesinler. Biz park da kreş de okul da yapacağız. Kent lokantası da yapacağız. Yardımları da sürdüreceğiz. İstediği kadar engellesin. Ankette en çok 'neden memnunsun" diye sorulduğunda 'yapılan konserlerden' diyor insanlar." ifadelerini kullandı.

Kırmızı kart

Emekli ve asgari ücretliyi meydanlara çağırdıklarını ifade eden Özel, "Emekliyi sefalet ücretine mahkum edenlere, 14 bin 400 lira diyenlere kırmızı kart. Asgari ücrete yüzde 30 zam verip cebimizden her birinden 8'er bin lirayı alanlara, 30 bin lira asgari ücret yapmayanlara var mısınız kırmızı kart." dedi.

Özel, kırmızı kartı bundan sonra CHP'nin olduğu her yerde ve 973 ilçede sandık kurulana kadar göstereceklerini sözlerine ekledi.