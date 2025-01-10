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Bakan Mehmet Şimşek: Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Mehmet Şimşek: Son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kasım 2024 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksi ile iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

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Verilerdeki olumlu gelişmelere işaret eden Şimşek, "Zayıf dış talep koşulları ve dezenflasyon sürecine rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı desteklemeye yönelik politikalarımız sayesinde ekonomimiz dayanıklılığını koruyor. Sanayi üretimi, son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı." ifadesini kullandı.

Şimşek, Kasım 2024'te istihdamın aylık gerilediğini, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise yıllık istihdam artışının 1 milyonu geçtiğine değinerek, işsizlik oranının Kasım 2024'te yüzde 8,6 olduğunu kaydetti.

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