Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Altun, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, "Bölgenin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat görev yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içtenlikle kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

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Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bölgenin ve dünyanın dört bir yanında doğruluk, saygınlık ve hakikat görev yapan değerli basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içtenlikle kutluyorum, başarılar diliyorum. Ulusal ve uluslararası alanda fedakârca çalışan basın mensuplarının, toplumsal bilinçlerinin yükselmesine ve sağlıklı bir iletişim kültürünün çalışmalarına katkıları büyük bir takdirle karşılıyorum.

Bu vesileyle, hakikatin ışığını taşımaya devam eden tüm gazetecilere teşekkür ediyorum. Gazze'de yaşanan insanlık dramında özgün gazetecinin hayatını kaybetmesi ve pek çok gazetecinin hayatı, hepimizi derinden üzmektedir.

Çatışma bölgesindeki diğer sivillerin yanı sıra gazetecilerin hedef almalarını ve ayrım gözetmeksizin katledilmelerini bir kez daha kınmıyoruz.

Görevlerinin başında vefat eden basın mensuplarına Allah'tan rahmet; Yaralananlara acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, basın mensuplarının çalışma bulguları ve medya ekonomisindeki gelişmeler yeniliklere rehberlik için çalışmaya devam edecek; Gazetecilerimizin her zaman yanlarında anlatacağız."