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Kayseri'de ruhsatsız diş muayenehanesi işleten kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kayseri'de ruhsatsız diş muayenehanesi işleten kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Kayseri'de ruhsatsız muayenehanede diş çekimi ve tedavisi yapan kişi hakkında adli işlem başlatıldı, iş yerindeki malzemelere el konuldu.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesi'nde iş yeri bulunan T.P'nin yetkili mercilerden gerekli izni almadan diş çekim ve tedavisi yaptığı bilgisine ulaştı.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle iş yerinde yapılan aramada, diş protez tamir ve imalatı amacıyla kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

El konulan malzemeler, yediemine teslim edildi.

Diploması olmayan ve iş yeri açma ruhsatı bulunmayan T.P ile ilgili adli süreç başlatıldı.

Not: Haberin görseli arşivdir.

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