Ogün Samast'a FETÖ davasında zaman aşımı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Ogün Samast’ın zaman aşımı nedeniyle davasının düşmesine ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in katili olan ve 15 Kasım 2023 tarihinde tahliye edilen Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına bugün de devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Samast, yaklaşık 5 saat adliyede kaldı.

Zaman aşımından dolayı düştüğü bildirilen davanın duruşması sonrasında Samast, adliyeden açıklama yapmadan ayrıldı.