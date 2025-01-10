BIST 9.909
DOLAR 35,41
EURO 36,37
ALTIN 3.059,59
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Taziyeye gittikleri evin önünde silahlı saldırıya uğradılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Taziyeye gittikleri evin önünde silahlı saldırıya uğradılar

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde vefat eden akrabalarının taziyesine giden 2 kişi, motosikletli ve maskeli 2 şüphelinin silahla ateş açması sonucu yaralandı.

Abone ol

Bayır Mahallesi'nde yaşamını yitiren Mahmut Yapıcı'nın ailesine taziye için giden 2 kişi, evin önünde bulundukları sırada maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan amca çocukları Mehmet Ş. ve Mehmet Ş, Reyhanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki bir otomobil de kurşun isabet etmesi sonucu hasar aldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

Mahmut Yapıcı'nın torunu Hamit Yapıcı, gazetecilere, motosikletlilerin maskeli olduğunu ve ateş ettikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Olayda yaralanan 2 kişinin akrabaları olduğunu belirten Yapıcı, "Köyden geldiler, kimseyi tanımaz etmezler, kimseyle husumetleri de yok, taziyeye gelmişlerdi." diye konuştu.

Yapıcı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu öğrendiklerini kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Türkiye hafta boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
Türkiye hafta boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
Kayseri'de ruhsatsız diş muayenehanesi işleten kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Kayseri'de ruhsatsız diş muayenehanesi işleten kişi hakkında adli işlem başlatıldı
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi gerekçe 'Erdoğan'ın ziyareti' denildi
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi gerekçe 'Erdoğan'ın ziyareti' denildi
Kombi bakımı kampanyası adı altında vurguna imza attılar
Kombi bakımı kampanyası adı altında vurguna imza attılar
Denizli'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ağır yaralı
Denizli'de hafriyat kamyonları çarpıştı: 1 ağır yaralı
Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Selim İleri son yolculuğuna uğurlandı
Arkadaşlarıyla ava gitmişti! Kahramanmaraş'ta feci ölüm
Arkadaşlarıyla ava gitmişti! Kahramanmaraş'ta feci ölüm
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
CHP lideri Özgür Özel'den kırmızı kart açıklaması
CHP lideri Özgür Özel'den kırmızı kart açıklaması
WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zekalı sohbet geliyor
WhatsApp'a yeni özellik: Yapay zekalı sohbet geliyor