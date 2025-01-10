Somali Cumhurbaşkanının oğluna, Türk vatandaşlığı verildiği iddiası

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında paylaşılan, "Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildiğine" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

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İstanbul Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud kullandığı araçla, motosikletli Yunus Emre Göçer'e çarpmıştı.

Göçer, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmasının ardından 6 Aralık 2023'te hayatını kaybetmişti.

Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ise yurt dışına kaçmıştı.

Yunus Emre Göçer'in eşi Öznur Göçer'in şikayetçi olmaması üzerine Mahmud, Türkiye'ye dönerek ifade verdi.

'SOMALİ CUMHURBAŞKANININ OĞLUNA TÜRK VATANDAŞLIĞI VERİLDİ' İDDİASI

Mahkeme, Mahmud'a 'Taksirle ölüme neden olmaktan' 2 yıl 6 hapis cezası verdi ve adli para cezasına çevrildi.

Mahmud, 27 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı ve 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınmasına karar verildi.

Yaşananların ardından 'Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'a Türk vatandaşlığı verildiği' yönünde bir iddia ortaya atıldı.

İddianın ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın yayın organlarında yer alan, "Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildi" iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

'NE BAŞVURU NE DE VATANDAŞLIK VERİLMESİ SÖZ KONUSU'

DMM'den yapılan açıklamada, "Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir" denildi.

DMM ayrıca, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan,”Somali Cumhurbaşkanının oğluna Türk vatandaşlığı verildi” iddiası doğru değildir. Bahse konu şahsın herhangi bir başvurusu bulunmadığı gibi şahsa vatandaşlık verilmesi de söz konusu değildir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.