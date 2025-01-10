Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışı gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışında, otoyolun bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ve Ege Bölgesi'ni birbirine bağlayarak ulaşım ağını güçlendireceğini belirtti. Bakan Uraloğlu, 2025 yılı için Türkiye genelinde birçok altyapı projesi ve yatırımların hayata geçirileceğini duyurdu.

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Aydın-Denizli Otoyolu’nun Resmi Açılış Töreni’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu otoyolun bölge ekonomisine can suyu olacağını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamının trafiğe açılmasıyla bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk.” dedi.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun Resmi Açılış Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, otoyolun Ege Bölgesi’nin iki önemli merkezi aydın ve Denizli’yi birbirine bağlamasının yanı sıra Kapıkule’den başlayıp Marmara ve Ege Bölgeleri’ni kat eden kesintisiz otoyol ağını da tesis ettiğini kaydetti.

2025 Yılında da Hizmet Fırtınası Esecek

Uraloğlu, Bakanlık olarak Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışıyla 2025 yılına güçlü bir başlangıç yapmanın heyecanını, mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti. Uraloğlu, 2025 yılının Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir şekilde ülkenin dört yanında hizmet ve eser fırtınası estirdikleri bir sene olacağını da dile getirdi.

Bölünmüş yol ağının 29 bin 730 kilometreye ulaştığını belirten Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“2025 yılında 30 bin 18 kilometreye; bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğumuzu ise 32 bin 267 kilometreye ulaştıracağız. Eskişehir’de Milli Elektrikli Lokomotif İmalat ve Elektrik Sistemleri Fabrikası, Sakarya’da Milli Elektrikli Tren Seti İmalat ve Test Fabrikası, Sivas’ta ise Milli Raylı Sistem Araçları Parça İmalat Fabrikasının temellerini atacağız. Gazipaşa Yat Limanı’nı açacağız, 150 yat kapasiteli Aydıncık Yat Limanı’nın altyapı çalışmalarını tamamlayacağız.”

Avrupa’da ilk kez uygulanacak; “Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları” uygulamasını da 17 Nisan’da İstanbul Havalimanı’nda devreye alacaklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesinin ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Çerkezköy-Kapıkule hızlı tren hattını da inşallah 2025 yılı sonunda hizmete alacağız.” açıklamasında bulundu.

Aydın-Denizli Otoyolu Bölge Ulaşımına Güç Kattı

Bakan Uraloğlu, Aydın ve Denizli illerinin kadim ticaret yollarının kesiştiği, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu arasında önemli bir köprü vazifesi gören şehirler olduğunu vurgulayarak “Özellikle ticari ve turistik trafiğin geçiş noktası olan bölgemizin ulaşım altyapısı, daha önceleri hayata geçirilen İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmir-Aydın Otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirilmişti. Şimdi, Aydın-Denizli Otoyolu’nun tamamının trafiğe açılmasıyla bu bölgedeki ulaşım ağımızın gücüne güç katmış olduk.” diye konuştu.

Ekonomiye Can Suyu Olacak

Uraloğlu ayrıca, Pamukkale, Efes, Didim, Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerini ziyaret edecek yerli ve yabancı turistlere de çok daha hızlı ve konforlu bir seyahat imkânı sağlayacaklarını vurguladı. Uraloğlu, “Tıpkı, Denizli ilimizden geçen ve Aydın Söke’den denize dökülen Büyük Menderes Nehri’nin bu topraklara hayat vermesi gibi, bu otoyolumuz da bölgemizin ekonomisine can suyu olacak.” ifadelerini kullandı.