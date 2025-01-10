Beşiktaş için Kenan Yıldız'ın eski hocası gündeme geldi

Teknik Direktörlük için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Juventus'tan eski hocası olan Massimiliano Allegri'yi gündemine aldığı kaydedildi.

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Sergen Yalçın'ın görevi kabul etmemesi üzerine Teknik Direktörlük için listesindeki diğer adaylara yoğunlaşan Beşiktaş için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Paulo Fonseca, Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic gibi yabancı teknik adamları listesinde bulundurduğu ileri sürülen Kara Kartal'da son olarak gündeme İtalyan devi Juventus'un eski hocası geldi.

ALLEGRİ SESLERİ

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Kenan Yıldız'ın eski hocası Massimiliano Allegri, Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda kısa süre içinde İtalyan çalıştırıcı ile görüşme yapabileceği öne sürüldü.

"BASKILARLA HOCA GETİRMEYECEĞİZ"

Diğer yandan konuyla ilgili bugün bir açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Yabancı hoca alternatiflerimiz var, onlarla görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Taraftar, sosyal medya vs. bu tip baskılarla transfer yapacağımızı veya hoca getireceğimizi düşünmeyin." şeklinde konuştu.

Allegri, son olarak 2021 (1 Temmuz) - 2024 (17 Mayıs) yılları arasında İtalyan devi Juventus'u çalıştırdı. Zebralar ile 149 resmi maça çıkan 57 yaşındaki İtalyan teknik adam, bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.

Allegri kariyerinde daha önce Serie A'da Sassuolo, Cagliari ve Milan'ı da çalıştırdı.