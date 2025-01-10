BIST 9.911
DOLAR 35,41
EURO 36,37
ALTIN 3.068,05
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş için Kenan Yıldız'ın eski hocası gündeme geldi

Beşiktaş için Kenan Yıldız'ın eski hocası gündeme geldi

Teknik Direktörlük için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın milli futbolcu Kenan Yıldız'ın Juventus'tan eski hocası olan Massimiliano Allegri'yi gündemine aldığı kaydedildi.

Abone ol

Sergen Yalçın'ın görevi kabul etmemesi üzerine Teknik Direktörlük için listesindeki diğer adaylara yoğunlaşan Beşiktaş için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Daha önce Paulo Fonseca, Edin Terzic, Niko Kovac, Slaven Bilic gibi yabancı teknik adamları listesinde bulundurduğu ileri sürülen Kara Kartal'da son olarak gündeme İtalyan devi Juventus'un eski hocası geldi. 

ALLEGRİ SESLERİ

Sports Digitale'den Sercan Dikme'nin haberine göre, Kenan Yıldız'ın eski hocası Massimiliano Allegri, Beşiktaş'ın teknik direktör listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Siyah-beyazlılarda kısa süre içinde İtalyan çalıştırıcı ile görüşme yapabileceği öne sürüldü.

"BASKILARLA HOCA GETİRMEYECEĞİZ"

Diğer yandan konuyla ilgili bugün bir açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Yabancı hoca alternatiflerimiz var, onlarla görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Taraftar, sosyal medya vs. bu tip baskılarla transfer yapacağımızı veya hoca getireceğimizi düşünmeyin." şeklinde konuştu.

Allegri, son olarak 2021 (1 Temmuz) - 2024 (17 Mayıs) yılları arasında İtalyan devi Juventus'u çalıştırdı. Zebralar ile 149 resmi maça çıkan 57 yaşındaki İtalyan teknik adam, bu karşılaşmalarda 1.84'lük puan ortalaması yakaladı.

Allegri kariyerinde daha önce Serie A'da Sassuolo, Cagliari ve Milan'ı da çalıştırdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olacaklar
Somali Cumhurbaşkanının oğluna, Türk vatandaşlığı verildiği iddiası
Somali Cumhurbaşkanının oğluna, Türk vatandaşlığı verildiği iddiası
AK Parti kritik kanun teklifini TBMM'ye sundu!
AK Parti kritik kanun teklifini TBMM'ye sundu!
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sözleşme cevabı
Fernando Muslera'dan Galatasaray'a sözleşme cevabı
BYD'nin yeni modeli göz kamaştırdı! ATTO 2'nin özelliklerine bakın
BYD'nin yeni modeli göz kamaştırdı! ATTO 2'nin özelliklerine bakın
Ogün Samast'a FETÖ davasında zaman aşımı
Ogün Samast'a FETÖ davasında zaman aşımı
Şenol Güneş: Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor
Şenol Güneş: Bulunduğumuz yer bize yakışmıyor
Taziyeye gittikleri evin önünde silahlı saldırıya uğradılar
Taziyeye gittikleri evin önünde silahlı saldırıya uğradılar
Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Aydın-Denizli Otoyolu açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2 saati bulan yolculuk süresi 1 saatin altına iniyor
Türkiye hafta boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
Türkiye hafta boyunca yağışlı havanın etkisi altında olacak
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı