Ümit Özdağ’dan Ekrem İmamoğlu’na: Senin işin Suriye değil, İstanbul

Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan tepki geldi.

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Geçtiğimiz günlerde Suriye'deki gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bölgeye ziyaret düşündüklerini ve yatırım planları olduğu sözlerini sarf etti.

Daha İstanbul'un birçok kronikleşmiş sorununa çare olamayan İmamoğlu'nun Suriye hakkındaki çıkışı, haliyle tepkilere neden oldu.

ÜMİT ÖZDAĞ: "KENDİNİ CUMHURBAŞKANI ZANNETMEKTEN VAZGEÇ"

Bu tepkilerden biri de, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi.

Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olduğunu hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bakıyorum bir açıklama yapıyor: Suriye'yi ziyaret edeceğiz, Suriye'nin kalkınması için neler yapacağımızı kararlaştıracağız..

Hayretle izliyoruz. Arkadaş senin işin Suriye değil, İstanbul belediyesi. Allah korusun, İstanbul'da bir deprem olsa, Suriye'den beter hale gelecek. Kendini cumhurbaşkanı zannetmekten vazgeç artık.