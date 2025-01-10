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Erdoğan çağrı yaptı, Meloni Suriye için talimatı verdi!

Erdoğan çağrı yaptı, Meloni Suriye için talimatı verdi!

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile Şam’da bir araya geldi. Tajani, "Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz" dedi.

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Esad rejiminin devrilmesinin ardından çok sayıda ülke Suriye’yi yakından takip ederek, başkanlık ve bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor.

İTALYA VE SURİYE ARASINDA YENİ DÖNEM

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, başkent Şam’da Suriye’nin yeni lideri eş-Şara ile görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tajani, "Şam’da Suriye'nin yeni siyasi lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldim. Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz. İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MELONİ'YE SURİYE İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye’nin yeniden imarı için vakit kaybetmeden harekete geçmenin önemli olduğunu, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının ve İtalya’nın buna öncülük etmesinin, bu sürece fayda sağlayacağına inandığını ifade etmişti.

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