İran’da enerji krizi! Kamu kurumlarına tatil kararı...

İran'da soğuk hava nedeniyle enerji tasarrufu amacıyla birçok eyalette 11 Ocak Cumartesi günü eğitim kurumları, devlet daireleri ve bankalar bir gün süreyle tatil edildi. Tatil kararı Elborz, Simnan, Kirman, Kürdistan, Doğu Azerbaycan ve diğer birçok eyaleti kapsıyor.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, havaların soğuması sonrasında enerji tasarrufu sağlamak amacıyla ülkedeki birçok eyalette eğitim kurumları ile devlet dairelerinde 11 Ocak Cumartesi günü için tatil kararı alındı.

1 gün süreyle tatil edildi

Buna göre Elborz, Simnan, Kirman, Kirmanşah, Kürdistan, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Rezevi Horasan, Gülistan, Mazenderan, Zencan, Güney Horasan, Merkezi, Kum ve Erdebil eyaletlerinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyi okullar ve üniversiteler ile devlet daireleri, kamu kurumları ve bankalar bir gün süreyle tatil edildi.