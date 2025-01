Galatasaray taraftarını heyecanlandıran açıklama: Transfer...

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'a yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının yoğun bir şekilde sürdüğünü belirtti. Osimhen'in Galatasaray'da kalmak istediğini ifade eden Kırmızı, futbol sorumlularının Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda çalıştığını ve her an transfer açıklaması yapılabileceğini vurguladı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı transfer ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

“Her an olabilir”

Radyospor’a açıklamalarda bulunan ve İbrahim Hatipoğlu ile Abdullah Kavukcu transfer için yoğun çalıştığını söyleyen Nihat Kırmızı, “Gelmez denilen Icardi, Galatasaray'a geldi. Osimhen ve pek çok transfer için futboldan sorumlu yöneticilerimiz İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu çok çalışıyor. Osimhen'e sorsanız, kendisi de Galatasaray'da kalmak istiyor. Tabii ki sezon sonundaki şartlara bakmak gerekir.” diye konuştu.

Galatasaray’ın her an transfer açıklayabileceğini söyleyen Nihat Kırmızı şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Galatasaray her an transfer açıklaması yapabilir. Burak Elmas başkanlığındaki yönetimde ben de futbol şubesinde bulundum. Transfer yapmak gerçekten çok zor bir iş... Dışarıdan göründüğü gibi değil. Şu anda İbrahim Hatipoğlu önderliğinde Maruf Güneş ve Abdullah Kavukcu, Okan Buruk talepleri doğrultusunda çok yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Büyük bir çalışma var bu konuda. Dolayısıyla Galatasaray her zaman transfer açıklaması yapabilir.”